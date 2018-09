Mais notícias de Cidade: Semana Branca da Odontologia

01:00 · 22.09.2018

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), promove a Semana Branca de Odontologia, que acontece de hoje a 28 de setembro. A abertura da campanha ocorrerá neste sábado, na Praça do Ferreira, das 8h às 12h, onde serão ofertadas orientações, exames e encaminhamentos necessários para tratamentos à população de Fortaleza em instituições referenciadas.

São Paulo

Médico divulga trabalho em evento

O médico Fernando Guanabara participa, de 27 a 29 de setembro, em São Paulo, do XXII Congresso Brasileiro de Nutrologia da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia). No evento, o profissional referência em medicina preventiva terá um trabalho seu divulgado com a temática "Evidências Científicas do Jejum Intermitente no Gerenciamento da Obesidade e Suas Comorbidades".

Cocó

Evento estimula a doação de órgãos

Acontece neste domingo (22), de 7 h às 10h, no Parque do Cocó, Rua Andrade Furtado, um evento cujo objetivo é fomentar o interesse da comunidade pela doação de órgãos. Intitulado "Treinão pela Doação de Órgãos". As atividades gratuitas incluirão, entre outras coisas, caminhada na trilha, exercícios funcionais e exercícios de relaxamento. A promoção faz parte do chamado Setembro Verde.