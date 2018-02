Mais notícias de Cidade: 'Rainha da Farra' faz show na FM 93

01:00 · 22.02.2018

A FM 93 realizou, na tarde de ontem, show exclusivo da Banda Rainha da Farra para 20 ouvintes que tiveram a oportunidade de conhecer de perto Rallyne Sousa e Amanda Silva. Essa foi a terceira apresentação da banda alagoana nos estúdios da rádio, que tem na programação parte de seus sucessos como as canções "Ingratidão e Amiga Falsa" e "Amiga Traída".

Aprendizado

Vila das Artes abre inscrição para curso

A Escola Pública de Audiovisual da Vila das Artes abre inscrição para o curso livre "Breviário de Composição", ministrado pelo diretor e montador Alexandre Veras. As inscrições acontecem até a próxima quinta-feira (1) e as aulas gratuitas ocorrerão entre os dias 5 e 9 de março, na Vila das Artes. Para se inscrever, é preciso ter mais de 18 anos, e o resultado será divulgado no dia 2 de março.