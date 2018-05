Mais notícias de Cidade: Prefeitura faz ação educativa no IJF

01:00 · 09.05.2018

Como parte da programação do Maio Amarelo, a Prefeitura de Fortaleza realiza até amanhã (10), ação educativa no Instituto Dr. José Frota (IJF) para conscientizar pacientes, acompanhantes e colabores do hospital acerca do alto índice de mortes e feridos no trânsito. A mobilização será realizada pela Gerência da (AMC), com apoio da Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária.

Ônibus

Pesquisa vai medir Satisfação do usuário

Realizada pela primeira vez em Fortaleza, a Pesquisa de Satisfação QualiÔnibus ocorre hoje (9) e amanhã junto aos usuários da linhas 200 - Antônio Bezerra/Centro e 222 - Antônio Bezerra/Papicu via Antônio Sales, que utilizam o Corredor Expresso na Avenida Bezerra de Menezes. A capacitação dos 28 pesquisadores aconteceu nessa terça-feira (8), no auditório da Etufor.