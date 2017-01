Mais notícias de Cidade: Prefeitura divulga programação oficial

00:00 · 24.01.2017

Ciclo carnavalesco

A programação oficial do Ciclo Carnavalesco 2017 da capital cearense será apresentada pela Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), nesta terça-feira (24), às 9 horas, em coletiva de imprensa, no auditório do Paço Municipal da Prefeitura.

Crise hídrica

Dessalinização é tema de palestra no Dnocs

Cientista Industrial Fernando Ximenes fará palestra no próximo dia 18/2, no auditório do Dnocs, Av. Duque de Caxias, 1700, Centro, sobre a tecnologia da dessalinização da água do mar. O evento é direcionado a gestores públicos e à população.

Rede estadual

Prorrogada matrícula para alunos novatos

A data para início das matrículas de alunos novatos da rede estadual de ensino, em Fortaleza, foi prorrogada para o próximo dia 30 de janeiro. O interessado deverá procurar a unidade de ensino mais próxima de sua residência para efetivar a matrícula.

Evento

Roda de conversa discute sobre drogas

A Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas (SPD) promove, nesta quarta-feira (25), uma roda de conversa sobre drogas. O evento será realizado no pátio da SPD, localizado na Rua Oto de Alencar, 193, Jacarecanga, a partir das 9 horas.