00:00 · 16.01.2017

Para 2017

O prefeito Roberto Claudio anuncia hoje, às 9h, na Escola de Tempo Integral do bairro Siqueira (Rua Alves Bezerra s/n) ações e projetos para a área da Educação, em 2017.

Praia formosa

Moradores realizam ação de limpeza

No domingo (15), cerca de 20 moradores do Moura Brasil e de bairros vizinhos promoveram a limpeza da orla da praia Formosa, na Leste Oeste. Frequentadores pedem lixeiras no local.