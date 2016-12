00:00 · 29.12.2016

Amanhã

A Praia do Futuro recebe, às 16h, 2 areninhas, no Serviluz e Caça e Pesca, além de estacionamento com mil vagas. Cerca de R$ 15 milhões foram investidos em projeto de requalificação.

Idiomas

Imparh dá início a matrícula de alunos

Entre 9 e 25 de janeiro o Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) realiza matrícula de alunos veteranos das turmas de sete idiomas.