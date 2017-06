Mais notícias de Cidade: População terá ônibus gratuito

00:00 · 13.06.2017

Até o Hemoce

O Dia Mundial do Doador de Sangue é celebrado amanhã (14). Para comemorar a data, a população terá ônibus gratuitos para o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce). Os pontos de encontro dos passageiros serão próximos aos setes terminais de ônibus de Fortaleza. A iniciativa é uma parceria do Sindiônibus e da Etufor.

Itaperoaba

Limpeza retira 28 mil m³ de resíduos

A Prefeitura realizou os serviços de desassoreamento e limpeza da Lagoa da Itaperoaba, no bairro Serrinha. A ação retirou 28 mil metros cúbicos de vegetação aquática, lixo e resíduos sólidos. Com as obras de desassoreamento e dragagem, foi possível aumentar a capacidade de armazenamento de águas pluviais, já que a lagoa ganhou mais 1,20 metros de profundidade.

Imprensa homenageada

Corpo de Bombeiros

Os profissionais de comunicação de órgãos públicos e de veículos da imprensa cearense receberam, na manhã de ontem (12), honrarias do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, durante solenidade no Gabinete do Comando Geral. A homenagem é alusiva ao Dia Nacional da Imprensa, comemorado no dia 1º de junho, e à 53ª Semana da Prevenção dos Bombeiros, que têm por objetivo difundir informações e alertar a população sobre os riscos de acidentes e incêndios. Dentre os agraciados, Erilene Firmino, chefe de produção do Diario do Nordeste, Leão Mota Filho e Alex Mineiro representando, respectivamente, a TV Verdes Mares e a TV Diário.