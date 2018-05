Mais notícias de Cidade: personalidades serão homenageadas pelo TJCE

01:00 · 08.05.2018

O governador Camilo Santana, a irmã Maria da Conceição Dias Albuquerque, o historiador Miguel Ângelo de Azevedo -Nirez- (foto) e o servidor da Justiça estadual José Ferreira dos Santos serão homenageados com a Medalha do Mérito Judiciário Clóvis Beviláqua, concedida pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). A solenidade de entrega ocorrerá às 16h desta sexta-feira (11), no Palácio da Justiça.

Campus de Maranguape

IFCE oferece 320 vagas para cursos

O campus de Maranguape do Instituto Federal do Ceará (IFCE) está com inscrições abertas até o dia 10 para cursos gratuitos de Formação Inicial e Continuada (FIC) nas áreas de Física Básica-Mecânica, Física Básica-Eletricidade e Magnetismo, Fundamentos da Matemática, Informática para Terceira Idade, Fotografia Básica, Libras, Inglês Básico I e II e Autocad Básico. Ao todo, são 320 vagas. As aulas têm início no dia 14 deste mês.