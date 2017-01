Mais notícias de Cidade: Novas mudanças no calendário

00:00 · 03.01.2017

Imunização

A Prefeitura implantou desde ontem mudanças no Calendário Nacional de Imunização. A vacina contra o HPV para os meninos, por exemplo, estará disponível para idades de 12 a 13 anos, com aplicação de duas doses em um intervalo de seis meses da primeira para a segunda.

Saúde

Parceria é destaque em revista internacional

Cooperação entre o Hospital Universitário Walter Cantídio e o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) é destaque na revista científica britânica British Journal of Haematology. Envolve um caso de leucemia de uma paciente do Interior do Estado do Ceará.

Inscrição gratuita

Vagas para oficinas de iniciação teatral

A Escola Pública de Teatro da Vila das Artes realiza, em janeiro, seis oficinas dentro do projeto Iniciação Teatral. As formações serão ministradas pelos grupos Bagaceira, Caretas, CLE, Expressões Humanas, Teatro Máquina e Pavilhão da Magnólia. Informações: (85) 3252.1444.