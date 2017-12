Mais notícias de Cidade: Natal do Mirante acontece neste sábado no Vicente Pinzón

01:00 · 16.12.2017

O 3° Natal de Luz do bairro Vicente Pinzón acontece neste sábado (16), a partir das 18 horas. São esperadas 10 mil pessoas na edição deste ano. Haverá a presença da Polícia Militar, da Guarda Municipal e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em 2017

Último Corredor Cultural do Benfica

O Corredor Cultural do Benfica acontece neste sábado e domingo (16 e 17). Na manhã de sábado, estará na Reitoria o ônibus do projeto de extensão BrincarMóvel - Brinquedoteca Itinerante. No domingo, segue aberto de 8h às 12h no mesmo local.

Ampliação

Abrigo São Lázaro ganhará clínica

O Abrigo São Lázaro, conhecido por atender a maior quantidade de animais do Estado, terá sua área ampliada em até quatro vezes e contará ainda com uma Clínica Veterinária Popular. A previsão é de a obra seja iniciada no próximo ano.

Solidariedade

'Amigos em Ação' entrega alimentos

O projeto Amigos em Ação encerra sua campanha do ano de 2017 neste sábado (16), com a solenidade de entrega das 25,1 toneladas obtidas durante os quase dois meses de campanha. A ação acontece a partir das 9 horas, na Santa Casa de Misericórdia.