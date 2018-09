Mais notícias de Cidade: mutirão do Pai Presente

01:00 · 15.09.2018

A Escola Professora Aldaci Barbosa, no bairro Edson Queiroz recebe, neste sábado (15), de 8h às 15h, o Mutirão do Pai Presente. A ação é uma parceria do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), da Secretaria Municipal da Educação (SME) e da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará.

Cães e gatos

VetMóvel atende no Campus do Pici

A Prefeitura de Fortaleza levará, a partir desta segunda-feira (17), atendimento especial do VetMóvel ao Campus do Pici, na Universidade Federal do Ceará (UFC). Durante toda a semana, o equipamento atenderá exclusivamente os animais que ocupam o local até a próxima sexta-feira (21).

Bebidas

Ambev promove o 'Dia da Responsa'

A companhia de cervejas Ambev promoveu a 9ª edição do Dia da Responsa, com o objetivo de promover o consumo inteligente de bebidas alcoólicas, nessa sexta-feira. A Data foi lembrada em todo o País. Em Fortaleza, ocorreu um café da manhã e conversa sobre o uso consciente de bebidas; depois, visitas a bares e restaurantes.