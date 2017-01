Mais notícias de Cidade: Municípios têm até dia 30 para prestar contas

00:00 · 28.01.2017

Os 184 municípios cearenses têm até a próxima segunda-feira, dia 30 de janeiro, para apresentar as contas públicas ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). Prefeitos e presidentes de Câmaras Municipais precisam elaborar os documentos referentes ao mês de dezembro de 2016.

Ciclofaixa prevê distribuição de mudas

A 117ª edição da Ciclofaixa de Lazer será realizada neste domingo (29), incentivando o esporte, lazer e cuidados com o meio ambiente. Além dos três trajetos em direção ao Passeio Público, haverá também a tradicional distribuição de mudas no ponto de apoio existente no Parque do Cocó.