Mais notícias de Cidade: Multas interestaduais terão desconto de 40%

00:00 · 05.01.2017

Detran

Os motoristas que possuem registro de veículo no Ceará poderão pagar multas interestaduais - cometidas fora do Estado - com 40% de desconto. Cerca de 15 mil registros desse tipo são emitidas mensalmente pelo Detran-CE.

"Amigo do céu"

Sistema indica santo intercessor para fiéis

A Comunidade Católica Shalom disponibilizou um sistema que indica um santo que em 2017 vai interceder pelo fiel. São 97 santos, como N. S. Aparecida, São José, São Francisco, São João, Madre Teresa de Calcutá. Conheça o seu: http://bit.Ly/amigonoceu