Mais notícias de Cidade: MPF entra com recurso contra União

00:00 · 31.01.2017

Sisu

Ministério Público Federal no Ceará ingressou com recurso no Tribunal Regional Federal da 5ª Região para que seja concedida liminar determinando que a União disponibilize vagas às pessoas com deficiência no Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Quadra chuvosa

Limpeza preventiva no Canal do Lagamar

A Coordenadoria Especial de Proteção e Defesa Civil iniciou ontem (30), no Canal do Lagamar, na Aerolândia, o trabalho preventivo de limpeza de canais e outros recursos hídricos tendo em vista a chegada da quadra chuvosa na Capital.

Cambeba

Posse no Tribunal de Justiça do Ceará

O desembargador Francisco Gladyson Pontes toma posse hoje (31), às 16h, no cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) para o biênio 2017/2019. A solenidade ocorrerá no Pleno do TJCE (1º andar), localizado no Palácio da Justiça, no bairro Cambeba.

Programas

SDA faz encontro entre secretários

Nesta terça-feira (31), a partir das 9h, no auditório da Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), secretários municipais de agricultura do Ceará e representantes de prefeituras se reúnem para o "Encontro com Secretários Municipais de Agricultura", com o intuito de conhecer os principais programas da secretaria.