Mais notícias de Cidade: MPF denuncia grupo por fraude no Ceará

00:00 · 27.01.2017 / atualizado às 00:26

Enem

Sete suspeitos de envolvimento num esquema de fraudes em vestibulares e no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram denunciados à Justiça pelo Ministério Público Federal no Ceará (MPF/CE), nesta quinta-feira (26). De acordo com o órgão, o grupo agia nos municípios cearenses de Juazeiro do Norte, Barbalha, Porteiras e Brejo Santo.

Casa da Caridade

Leilão de obras ocorre hoje

O médium baiano Florêncio Anton estará hoje, a partir das 19h, n a Casa da Caridade, para apresentações de pintura mediúnica. Todas as obras produzidas são leiloadas e a renda será destinada para as ações sociais do Lar de Scheilla (BA) e Casa da Caridade (CE).

Sem vítimas

Incêndio afeta galpão no Parque Araxá

Um incêndio na manhã de ontem atingiu um galpão em área residencial na Rua Gustavo Sampaio, no Parque Araxá. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi contido em uma sala e não houve vítima.