Mais notícias de Cidade: Mostra Ceará Natal de Luz ocorre hoje

00:00 · 06.01.2017

Centro

A XI Mostra Estadual Ceará Natal de Luz acontece hoje, Dia de Reis. A programação será de às 8h às 19h na Praça do Ferreira, no Centro. Como parte das atividades haverá participação de grupos de pastoril, boi, reisado, lapinha viva, presépio e fandango.

Sesc

Inscrições para EJA são abertas hoje

Estão abertas, até hoje, as inscrições para o curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Escola Educar Sesc, em Fortaleza. O curso é gratuito e destinado a comerciários ou seus dependentes, e alunos matriculados ou egressos da rede pública de ensino.

São Camilo

Hospital aumenta pronto atendimento

O Hospital São Camilo Cura d'Ars passa a oferecer, agora, - além dos serviços de urgência e emergência na área de Clínica Médica e Obstetrícia - pronto atendimento nas áreas de Ortopedia, Pediatria, Neurologia, e consultas especializadas em Cardiologia e Ortopedia.

Aperfeiçoamento

HGF abre inscrição para curso

O Hospital Geral de Fortaleza (HGF) está com inscrições abertas, até o dia 1º de fevereiro, para o curso de Aperfeiçoamento Especializado em Tomografia Computadorizada Multislice e Ressonância Nuclear Magnética. O curso tem início no dia 1º de março

Orquidário

UFC realiza oficina de cultivo de plantas

O Orquidário da Universidade Federal do Ceará (UFC) realiza, no dia 14 de janeiro, oficinas sobre cultivo de plantas de interior. A primeira será das 8h30min às 9h30min, e a segunda, das 10h às 11h. As inscrições são feitas no dia do evento com a doação de dois quilos de alimento.

Esportes

Aterrinho recebe Festival de Cinema

Acontece, nos dias 14 e 15 de janeiro, o primeiro Festival de Cinema Esportivo ao Ar Livre, no Aterrinho da Praia de Iracema. Mais de 20 filmes e documentários de esportes de aventura serão exibidos. O evento, que contempla apresentações de dj's e grupos musicais, tem início às 17h.