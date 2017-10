Mais notícias de Cidade: Morre o jornalista Newton Sales

01:00 · 12.10.2017

Morreu, na manhã dessa terça-feira (11), o jornalista Sebastião Newton Sales, de falência múltipla dos órgãos, aos 75 anos. Newtinho completou 54 anos de serviços prestados ao Sistema Verdes Mares, onde exercia o cargo de redator na Rádio Verdes Mares. O velório ocorre na Alvorada Funerais, na Avenida Domingos Olímpio, 1021, no Centro. A Missa será hoje (12), às 10h e, em seguida, o sepultamento no Cemitério São João Batista, no Centro.

Decreto

Estado terá ponto facultativo amanhã

O dia de amanhã (13) será de ponto facultativo para todos os órgãos e entidades da administração pública estadual. A determinação é por conta do feriado de Nossa Senhora Aparecida, comemorado hoje. Segundo decreto, os serviços que estão assegurados são da Polícia Civil, PM, fornecimento de água, dos Bombeiros, atendimento médico-hospitalar e de ambulatórios, equipamentos culturais do Estado, entre outros.