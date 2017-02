Mais notícias de Cidade: Messejana terá Nova Areninha

00:00 · 03.02.2017

Esporte e lazer

Na noite de ontem, a 20ª Areninha de Fortaleza foi instalada no Conjunto São Bernardo, em Messejana. A inauguração contou com a presença do prefeito Roberto Cláudio e recebeu o nome de Luís Roberto da Silva Colares, em homenagem ao desportista que viveu no bairro.

Cultura

Rede Cuca recebe shows de reggae

Nesta sexta-feira, os Cucas Jangurussu e Mondubim recebem shows gratuitos de reggae, a partir das 19h. Com o tema "Bob Marley Celebration" o projeto Reggaeando Fortaleza comemora hoje a data de nascimento do cantor, que completaria 72 anos em 6 de fevereiro.

Criatividade

Oficina de quadrinhos abre inscrições

O Instituto de Cultura e Arte da UFC abriu inscrições para seleção da turma 2017 da Oficina de Quadrinhos. Podem inscrever-se pessoas a partir de 15 anos. Não é necessário saber desenhar. Informações pelo e-mail quadrinhosufc@gmail.Com.

Bom Jardim

Edital seleciona para curso de dança

Encerram-se hoje as inscrições para a seleção à Escola de Formação Básica em Dança do Centro Cultural Bom Jardim. Podem tentar as vagas crianças e jovens entre 6 e 29 anos, residentes em Fortaleza e na Região Metropolitana. Aulas começam no dia 21 de março.

Convocação

Junta Comercial chama selecionados

Sete aprovados para cargos de nível superior em concurso público para a Junta Comercial do Estado do Ceará estão convocados a comparecerem à sede do órgão em até 30 dias, portando a documentação pedida no edital nº 012016.