Mais notícias de Cidade: Joana Maciel será a Secretária de Saúde

00:00 · 28.12.2016

Após mudança

O prefeito Roberto Cláudio mudou ontem um dos nomes citados na equipe de secretários do 2º mandato. O médico Romel Araújo, cujo nome havia sido apresentado como o próximo secretário de Saúde, ficará responsável pela Gestão da Rede de Assistência Hospitalar do Município. Com isso, Joana Maciel assumirá a Pasta.

Fiscalização

PRF lavra 337 autos de infração

No plantão de ontem (26), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) fiscalizou 400 pessoas e 428 veículos. Foram lavrados 337 autos de infração: 21 por ultrapassagens proibidas e 3 pelo não uso do cinto de segurança. Uma pessoa foi autuada por dirigir sob efeito de álcool. Foram registrados 8 acidentes com 15 feridos.