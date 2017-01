Mais notícias de Cidade: IPM cria Canal de Atendimento

00:00 · 12.01.2017

24 horas

O Instituto de Previdência de Fortaleza (IPM) criou um Canal de Atendimento para acompanhamento das solicitações de procedimentos de urgência ou emergência. O call center funciona 24h, todos os dias, pelo número 3255.9182. O servidor público poderá acompanhar a liberação de procedimentos hospitalares na urgência/emergência.

Estágio

Enel recebe inscrição até 16 de janeiro

A Enel recebe, até o dia 16/1, as inscrições para 50 vagas de estágio no Ceará por meio do Programa Semear Talentos, para as empresas Enel Distribuição Ceará e Enel Fortaleza. Para o ensino superior são 40 vagas; para o ensino técnico, 10. Inscrições pelo site www.Enel.Com.Br.