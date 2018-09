Mais notícias de Cidade: IJF empossa novos servidores

01:00 · 21.09.2018

A Prefeitura de Fortaleza realiza, nesta sexta-feira (21), às 9h, a cerimônia de assinatura dos Termos de Posse dos novos servidores do Instituto Doutor José Frota (IJF), em cargos de nível médio e superior. A celebração acontece no Teatro Carlos Câmara, no Centro, e terá a participação do prefeito Roberto Cláudio. Nesta etapa, foram convocados 139 aprovados nos concursos públicos e provas de títulos.

No pici

VetMóvel conclui atendimento

A Prefeitura encerra hoje (21), atendimento especial do VetMóvel ao Campus do Pici, na Universidade Federal do Ceará (UFC). O equipamento estará localizado próximo ao Restaurante Universitário antigo (RU) e atenderá exclusivamente os animais que ocupam o local, de 8h às 12h e de 13h às 17h. Será realizado atendimento clínico e veterinário como castrações, vacinação antirrábica e testes de diagnóstico do Calazar.

Centro belchior

Projeto musical na Praia de Iracema

O Centro Cultural Belchior recebe, neste sábado (22), às 16h30, o "Na Calçada". O projeto musical da Prefeitura e Instituto Iracema vem com a proposta de lazer e ocupação do espaço em frente ao equipamento, destacando o trabalho autoral de artistas da Cidade. Em sua primeira edição, o Na Calçada traz as bandas Máquinas e Ouse. O projeto Na Calçada é mais atividade cultural, que contempla o Plano Colaborativo e Estratégico de revitalização da Praia de Iracema.