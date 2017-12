Mais notícias de Cidade: Igreja Católica promove a Festa da Vida

01:00 · 15.12.2017

Grupos e pastorais da Igreja Católica, movimentos de outras igrejas e da sociedade civil participam da 9ª Festa da Vida na Arquidiocese de Fortaleza, neste domingo, das 10 às 17 horas, na Praça Farias Brito, em frente à Igreja Nossa Senhora das Dores, na Avenida Bezerra de Menezes, no Bairro Otávio Bonfim. Neste ano, a Festa tem por lema "Cuidar da criação é defender a vida".

Ressarcimento

Família de Lara e escola chegam a um acordo

A família da estudante transexual Lara e a Escola Educar Sesc chegaram a acordo, ontem, sobre o ressarcimento dos danos sofridos pela aluna que teve negada sua matrícula para o ano letivo de 2018. Ficou definido que a Educar Sesc vai custear a educação da adolescente, incluindo material escolar e fardamento completo, até o fim do Ensino Médio em instituição a ser escolhida pelos pais de Lara.

Até sábado

Campanha Natal Sem Fome recebe doações

A doação de alimentos não perecíveis à Campanha Natal Sem Fome acontece até este sábado. A ação visa arrecadar cestas básicas e entregá-las às famílias inscritas nos comitês da Ação da Cidadania em 18 estados do Brasil. Para doar, basta acessar o site www.Natalsemfome.Org.Br, canal por onde as doações podem ser feitas e ainda lista todos os postos de coleta disponíveis no País.