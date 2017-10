Mais notícias de Cidade: IFCE realiza processo seletivo 2018.1

01:00 · 16.10.2017

O campus de Fortaleza do Instituto Federal de Educação (IFCE) está com inscrições abertas, até as 18h do dia 20/10, para o Processo Seletivo 2018.1. Ao todo são ofertadas 390 vagas para cursos técnicos subsequentes e integrados ao Ensino Médio. Para os integrados, as vagas são para os cursos técnicos em Edificações (30), Mecânica (35) Eletrotécnica (35), Informática (40), Química (30) e Telecomunicações (40).

Prefeitura realiza atualização cadastral

O Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante realiza, a partir de hoje (16), o Censo Previdenciário 2017. A atualização cadastral, financeira e funcional precisa ser feita, presencialmente por todos os servidores ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura, Câmara Municipal e Serviço Autônomo de Água e Esgoto.