Mais notícias de Cidade: Idosos receberão Papai Noel

00:00 · 23.12.2016

Ato solidário

82 idosos recebem hoje seus pedidos de Natal com a presença do Papai Noel, que irá visitá-los, a partir das 16h, levando seus presentesna Unidade Abrigo de Idosos, no bairro São Gerardo. Eles tiveram seus sonhos adotados por voluntários que entregaram presente no do Shopping RioMar Kennedy.

Palácio da abolição

Estado promove ato de reparação

O Governo promove ato de reparação a 25 ex-presos políticos hoje (23), às 10h30, no Palácio da Abolição. Os anistiados receberão certificados de reparação pública e o pagamento simbólico das indenizações deferidas pela Comissão de Anistia Wanda Sidou.