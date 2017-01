Mais notícias de Cidade: IBC abre espaço para esporte e lazer grátis

00:00 · 20.01.2017

Sábado

Amanhã será realizada mais uma edição do "Sábado em Família", no Campus Tenda da Igreja Batista Central (IBC), de 14h às 18h. O evento é gratuito e aberto ao público adulto e infantil. Lá, ocorrem piqueniques, rodas de leitura. Há estrutura pronta para prática de futebol (adulto e kids), vôlei de areia, corrida, caminhada, ciclismo, etc. Mais informações: 3444-3600.

Academia Enem

Intercâmbio: projeto seleciona 100 alunos

A Coordenadoria de Juventude de Fortaleza lançou nesta semana o Edital Juventude Sem Fronteiras, visando selecionar 100 alunos da Academia Enem (AE), de 2015 e 2016, para intercâmbio internacional no Canadá ou Espanha. As inscrições seguem até o dia 25 de janeiro, por meio de formulário eletrônico. Confira edital: http://bit.Do/juventudesemfronteiras

Entrada franca

Coral homenageia Belchior, sábado

O Coral do IFCE celebra sábado, às 18h, no Teatro Carlos Câmara, o aniversário de 60 anos com o espetáculo "Alucinação: Coral do IFCE canta Belchior".

Janeiro

Enel registra 3.406 raios no Ceará

A Enel registrou, em 2017, de 1º a 19 de Janeiro, 3.406 raios, duas vezes a mais, se comparado ao mês de janeiro do ano passado.