Mais notícias de Cidade: I Encontro de Comunidades Ciganas em maio

01:00 · 28.04.2018

O I Encontro das Comunidades Ciganas do Estado do Ceará será realizado nos dias 24 e 25 de maio, no Cetrex, localizado no bairro Capuan, em Caucaia, e marca as comemorações pelo Dia Nacional do Cigano e de Santa Sara Kali (24 de maio). A programação esta sendo montada pelos próprios ciganos calons com apoio SDA e da Ceppir/Ce com palestras, rodas de conversas, oficinas e várias atrações culturais, quiromancia, cartomantes, e degustação de pratos típicos ao som de música cigana. O evento é aberto ao público.

Caucaia

Prefeitura entrega Areninha e praça

A Prefeitura de Caucaia entrega neste sábado, a partir das 17 horas, a praça do bairro de Iparana, localizada na Avenida Ulisses Guimarães, S/N, totalmente requalificada. O logradouro passará a se chamar de Praça Doutor Manuel Eduardo Pierre Solon e, após sua reformulação completa, se tornará ponto de encontro dos moradores da região. Na ocasião, o prefeito Naumi Amorim vai entregar a Areninha do Povo Fernando Cândido dos Santos. A solenidade contará com a presença de autoridades de Caucaia e da comunidade.