Mais notícias de Cidade: Grupo de Contingência da Seca lança livro

01:00 · 13.12.2017

O Ministério da Cultura e o Governo do Estado do Ceará lançaram, ontem, o livro "Caminho das Águas: histórias de convivência com a seca no Ceará", sobre a estiagem mais severa do Estado, que o atinge há seis anos. A publicação foi uma ideia do Grupo de Contingência da Seca e traz relatos de sete meses de imersão pelas cidades que, com criatividade, passaram por épocas de falta e de abundância de água. A obra foi patrocinada pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece).

Servidor do Detran

Estado atende a reivindicações

O governador Camilo Santana, em audiência com o Superintendente do Detran, Igor Ponte, ontem, no Palácio da Abolição, atendeu as três demandas dos servidores do Detran: regulamentação e eliminação das barreiras que impediam ascensão funcional; gratificação por titulação no ensino superior e criação de grupo de estudo para propor a readequação da tabela salarial.

Theatro José de Alencar

Concerto de Natal para ajudar o Iprede

A Orquestra de Câmara Heitor Villa-Lobos, sob a regência do maestro Leonardo Sidney, realizará neste domingo (17), às 18 horas, no Theatro José de Alencar, um pequeno concerto de Natal. O evento será gratuito; no entanto, quem quiser poderá doar um pacote de leite. Os alimentos arrecadados serão doados ao Instituto da Primeira Infância (Iprede). Informações: (85) 3101- 2583