Mais notícias de Cidade: Funceme apresenta balanço das chuvas

00:00 · 07.06.2017

Quadra invernosa

A quadra chuvosa 2017 no Ceará foi encerrada no dia 31 de maio, significando o fim do período de principais precipitações no Estado. A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) apresentará uma avaliação do período no dia 13 de junho, às 9h30, na sua sede.

Sustentabilidade

Cagece promove várias ações

Na Semana Mundial do Meio Ambiente, a Cagece preparou agenda especial de sustentabilidade e ações de incentivo ao cuidado com o meio ambiente. A programação segue até o dia 10 em vários shoppings da cidade.

Projeto social

Fundação do Rim promove Bazar

A Fundação do Rim estará promovendo, nos dias 9, 10 e 11 de junho, no horário de 9h às 19h, no Hotel Gran Marquise, com o objetivo de arrecadar recursos para os projetos sociais em benefício dos pacientes renais crônicos, o Bazar do Bem.

Meio ambiente

LBV comemora Semana Mundial

Meninas e meninos que integram o programa Criança: Futuro no Presente!, da Legião da Boa Vontade (LBV), participam nesta semana, de uma série de iniciativas lúdicas para comemorar a Semana Mundial do Meio Ambiente na capital. Maiores informações através do telefone (85) 3484-3533.