Mais notícias de Cidade: Funcap lança edital para bolsas

00:00 · 30.12.2016

Mestrado e doutorado

A Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap) lançou ontem (29) o Edital 06/2016 - Programa de Bolsas de Formação Acadêmica - modalidades mestrado e doutorado. As bolsas terão duração de até 24 meses, para mestrado, e 48 meses, para doutorado. Inscrições a partir do dia 9 de janeiro.

Dia 8

Ciclofaixa de Lazer retorna em janeiro

A Secretaria de Conservação e Serviços Públicos informa que, em virtude do feriado de Confraternização Universal, não será realizada nova edição da Ciclofaixa de Lazer neste domingo (01). A 114ª edição do evento será realizada no dia 08 de janeiro, das 7h às 13h, com rota a ser definida.