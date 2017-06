Mais notícias de Cidade: Forrozão na Verdinha

00:00 · 08.06.2017

Festejos juninos

Sob o comando de Tony Nunes, o Forrozão da Verdinha dessa quarta-feira (7) abriu os festejos juninos com a participação especial da banda Som do Norte, do Sanfoneiro Redondo e da cantora Rita de Cássia. O programa foi transmitido, das 16h às 17h30, direto do auditório da Verdinha para as ondas do rádio e para a internet ao vivo através do Facebook e Youtube. O Forrozão transmite o regionalismo por meio do cancioneiro, dos causos e das histórias de Tony Nunes e da turma que anima as tardes da frequência AM 810. Foto: Kid Júnior

Ambientalista

Rocha Magalhães recebe premiação

O Comitê Estadual da Reserva do Biosfera da Caatinga entrega amanhã, às 14h, na Assembleia Legislativa, o prêmio Ambientalista Joaquim Feitosa ao economista Antônio Rocha Magalhães, pesquisador em várias áreas de desenvolvimento sustentável do Semiárido.

Praia de Iracema

Sesa e Unicef lançam campanha

A Secretaria da Saúde do Ceará realiza, em parceria com o Unicef, o lançamento, no Estado, da campanha Quem Espera, Espera. O evento será nesta sexta-feira (9) , às 8h, no Auditório Waldir Arcoverde, Av. Almirante Barroso, 600, Praia de Iracema.