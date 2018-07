Mais notícias de Cidade: Feira de Agricultura Familiar começa hoje

01:00 · 13.07.2018

A Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Ceará (Fetraece) realiza, de hoje (13) a domingo (15), no Parque de Exposições Governador César Cals, a XI Feira Cearense da Agricultura Familiar (11ª Feceaf), que é considerada a maior feira do segmento do Ceará - devido o número de expositores, valor movimentado e por reunir agricultores e agricultoras familiares de todo o Estado.

Cães e gatos

Vetmóvel atende hoje no Bom Jardim

A Prefeitura de Fortaleza encerra, nesta sexta-feira (13), as atividades do Vetmóvel no bairro Bom Jardim (Regional V) para atendimento de cães e gatos de tutores e de ONGs ou abrigos de animais da região. Os atendimentos serão realizados na Escola Professora Lireda Facó, que fica na Avenida Oscar Araripe, esquina com a Rua 3 Corações, em frente ao Circo Escola, de 8h às 12h e de 13h às 17h.

Digital

Casa de Cultura lança colônia de férias

A Casa da Cultura Digital, localizada na Praia de Iracema, lança a 2ª Colônia de Férias Digital. De 16 a 21 de julho, jovens de todas as idades participarão de oficinas, palestras, workshops, campeonatos de games e exposições de quadrinhos, entre outras atividades. As atividades são gratuitas e acontecem das 9h às 17h. Mais informações: 3219.5938.

Festa

Cidade 2000 realiza evento de quadrilhas

A Cidade 2000 recebe nesta sexta-feira (13) e sábado (14) o XIII Festival de Quadrilhas Cumadi Bárbara. A Banda de Tijolo é uma das atrações. O evento começa às 20h30 e segue até a madrugada do dia seguinte. A organização é de Henrique Lima.

Cuca Jangurussu

Oficina de Manutenção de Computadores

O engenheiro de computação Lázaro Vieira ministra oficina de manutenção de computadores na Casa de Cultura Digital do Cuca Jangurussu, a partir de hoje (13). A oficina segue até 27/7 e será destinada a adolescentes e jovens entre 13 e 29 anos.

Caucaia

Ciganos propõem parceria com faculdade

Representantes da Associação de Preservação da Cultura Cigana do Estado do Ceará (Aprece) e da Faculdade Terra Nordeste (Fatene) se reuniram nesta semana com vistas a firmar parceria para divulgar a cultura cigana no Município de Caucaia.

Orquestra

Quarteto de Cordas se apresenta na Lagoa

O Quarteto de Cordas da Orquestra Contemporânea Brasileira irá se apresentar pela segunda vez nos palcos do projeto Clássicos na Lagoa, interpretando músicas do período barroco. O evento acontece hoje (13), às 17 horas, na Lagoa de Porangabuçu.

Chamada pública

Prefeitura de Fortaleza divulga resultado

A Prefeitura de Fortaleza está divulgando, por meio da Secretaria Municipal da Educação (SME), o resultado da 13ª Chamada Pública para o cargo de secretário escolar. Os candidatos selecionados deverão apresentar-se nesta sexta-feira (13).

Noia

Festival Universitário abre inscrições

O Ministério da Cultura e Enel apresentam a 17º edição do Festival do Audiovisual Universitário (Noia), que acontece de 11 a 16 de outubro em Fortaleza. Estudantes podem inscrever seus trabalhos até o dia 24/8: (www.festivalnoia.com.br).