Mais notícias de Cidade: Federação Espírita realiza Congresso

A Federação Espírita do Estado do Ceará realiza, desde a última quinta-feira, (12) o 17º Congresso Espírita do Estado do Ceará, com o tema central "Espiritismo, Síntese do Conhecimento Humano". O evento, que acontece no Hotel Praia Centro e se encerra neste sábado (14), trouxe a Fortaleza os conferencistas Alberto Almeida (PA), Anete Guimarães (RJ), Caroline Treigher (CE), Décio Iândoli (SP), Freaderico Mezes (PE) e Haroldo Dutra (MG).

Cirurgias eletivas

Prefeitura amplia sistema de filas

A Prefeitura de Fortaleza amplia o sistema de gerenciamento e publicização de filas com enfoque em cirurgias eletivas, nesta segunda-feira (16), às 15h30. A apresentação será feita na sede da Justiça Federal, localizada no Centro. O Sistema Integrado de Cirurgias (SIC), da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), será expandido para as especialidades de urologia e otorrinolaringologia.