00:00 · 08.04.2017

Tapera das artes

O Duo Siqueira Lima realiza o concerto "UNO" nesse sábado, às 19h, no Teatro Tapera das Artes, em Aquiraz. O evento ocorre dentro da programação do Encontro Mestre & Aprendiz.

Aterrinho

Projeto Praia Acessível faz um ano

O projeto Praia Acessível, que promove acessibilidade de idosos, pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida às praias completou um ano de atuação, no Aterrinho.