Mais notícias de Cidade: distribuição de repelentes será ampliada neste ano

01:00 · 27.02.2018

A distribuição gratuita de repelentes para gestantes cadastradas no programa Bolsa Família passará a beneficiar, também, pessoas em situação de vulnerabilidade. A ampliação foi anunciada no dia 22, durante a reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) em Brasília.

Jangurussu

Mutirão contra Aedes aegypti acontece hoje

Um mutirão contra o Aedes aegypti acontece hoje (27), no bairro Jangurussu, a partir de 8h. As atividades terão início no Cuca Jangurussu e, durante o mutirão, será feita capinação na Avenida Perimetral. Serão recolhidos pneus e outros objetos que são possíveis criadouros para o mosquito.

Desabamento

Defesa Civil registra quatro casos de risco

A Defesa Civil de Fortaleza registrou, até as 17h de ontem (26), cinco ocorrências. Destas, quatro eram de risco de desabamento e aconteceram no Centro e nas Regionais II, V e VI, uma em cada. A outra ocorrência, na Regional III, registrou um desabamento. O órgão pode ser acionado pelo 190.

Prorrogação

Inscrições na Uece vão até a próxima sexta

A Universidade Estadual do Ceará prorrogou o período de inscrições até a próxima sexta-feira (2) para interessados nos cursos das línguas Coreano, Chinês, Hebraico e Russo; são 120 h/a, distribuídas em dois semestres do nível básico. A adesão é feita no site da Instituição.