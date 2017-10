Mais notícias de Cidade: Dendê ganha Centro de Educação Infantil

01:00 · 13.10.2017

A Prefeitura de Fortaleza inaugura, nesta sexta-feira (13), às 9h, o Centro de Educação Infantil (CEI) Augusto Ponte, no Dendê. O evento contará com presença do prefeito Roberto Cláudio e da secretária da Educação, Dalila Saldanha. A nova unidade beneficiará até 230 crianças de 1 a 5 anos de idade.

Estoril

Setfor lança Pronatec Voluntário

A Secretaria Municipal do Turismo (Setfor) lança, na próxima segunda-feira (16), às 9h no Estoril (Praia de Iracema), o programa Pronatec Voluntário em parceria com o Ministério do Turismo (MTur). O evento contará com a presença do diretor de Infraestrutura Turística do MTur, Felipe Mota.