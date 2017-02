Mais notícias de Cidade: Curso para agentes de trânsito

00:00 · 07.02.2017

Detran

O Detran-CE, em parceria com a Escola de Gestão Pública (EGP), oferece cursos de formação e atualização de agentes de trânsito de órgãos do Estado e de municípios. Além de agentes de trânsito de 29 municípios, inclusive Fortaleza, já participaram guardas municipais que, por lei, passaram a ter o direito de atuar nas fiscalizações de trânsito, após a formação através do curso.

Etufor

Iniciada fiscalização do transporte escolar

A Etufor iniciou ontem operação de fiscalização de transporte escolar. A ação objetiva combater o transporte irregular de escolares realizado por veículos não-credenciados. Com o caráter educativo, a equipe de fiscalização verifica os diversos itens obrigatórios nos veículos.

Inscrições

Licenciatura Indígena Pitakajá

Estão abertas, de 6 a 10 de fevereiro, as inscrições da seleção para a Licenciatura Intercultural Indígena Pitakajá. Podem concorrer às vagas indígenas das etnias Pitaguary, Tapeba, Kanindé, Jenipapo-Kanindé e Anacé (Pitakajá). Só podem disputar as 50 vagas os indígenas com Ensino Médio completo e aldeados.

Pré-Carnaval

Ações de prevenção de DSTs e Aids

Para os foliões aproveitarem o melhor da folia sem se descuidarem da saúde, o Shopping Benfica realizará, nos dias 9 e 10 de fevereiro, ações de prevenção sobre DST e Aids, das 14h às 18h, no térreo. Durante a ação, que acontecerá em parceria com a Secretaria da Saúde do Estado, também serão distribuídos preservativos masculinos e femininos.

Fortaleza e Interior

Escola consumirá energia solar

A Organização Educacional Farias Brito anunciou a utilização de energia eólica para abastecer todas as suas unidades em Fortaleza, nos bairros Seis Bocas, Aldeota e Centro; e também nas cidades de Eusébio e Sobral. A energia será proveniente de um parque eólico localizado na Prainha que anualmente vai gerar uma média de 4.800.000 kWh.