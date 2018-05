Mais notícias de Cidade: Curso de Iniciação Digital oferta vagas

01:00 · 04.05.2018

A Universidade do Trabalho Digital (UTD), em parceria com o Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec), inscreve, até 9/5, para 150 vagas do curso de Iniciação Digital. Os interessados devem se dirigir à a Sede da UTD (Rua Major Facundo, 500, 12o andar - Centro, prédio do Cineteatro São Luiz.

Inclusão

Secretaria do Esporte recebe ciganos

A Secretaria do Esporte do Estado recebeu membros da Associação de Preservação da Cultura Cigana de Caucaia, ontem. Foram debatidos assuntos relacionados ao desenvolvimento do esporte na comunidade, como também a inclusão da cultura cigana em projetos realizados pelo Estado.

Cidade 2000

Feira livre muda de local provisoriamente

A partir desta sexta-feira (4), a feira livre do bairro Cidade 2000 acontecerá temporariamente na Praça dos Freteiros 2000, situada em frente ao 15º Distrito Policial. A mudança ocorre em função das obras de requalificação da Praça e da Delegacia, que durarão cerca de 6 meses e custarão R$ 1,7 milhão.

Produtos florestais

Semace realiza cadastro

Empreendimentos que tenham como atividade a exploração de produtos e subprodutos florestais devem se cadastrar no Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais, para solicitar autorizações das atividades realizadas. O cadastro deve ser feito através da Semace.