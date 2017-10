Mais notícias de Cidade: creche ganhará brinquedoteca

01:00 · 11.10.2017

A ONG Internacional Visão Mundial inaugura, hoje (11), a brinquedoteca da Creche Jardim Encantado, que atende 100 crianças, do Bairro Alagadiço Novo. As doações de brinquedos e livros ocorrem na Benévolo Café e Gelato até o fim de outubro na Rua Ana Bilhar, 1083, todos mos dias, das 8h às 23h e na Avenida Monsenhor Tabosa, 688, das 8h às 22h.

Noite Italiana hoje na Casa Cor

O Mercadinhos São Luiz participa mais uma vez da Casa Cor Ceará. Hoje (11), na Noite Italiana, promove uma espécie de Chefe Gourmet com Phelipe Carvalho, onde as pessoas poderão ver o preparo de receitas e tirar dúvidas. Ainda será servido Bruscheta Napolitana ou Bruscheta de Cogumelos; Pizza São Luiz; Grissini ; vinhos, água e suco.

Revoada de Pipas no Shopping Iguatemi

O Shopping Iguatemi promove amanhã (12), a partir das 16 h, a 6ª edição da Revoada de Pipas. Serão distribuídas 5 mil pipas. O evento acontece no estacionamento próximo à avenida Sebastião de Abreu e contará com monitores que orientarão as crianças sobre como montar a pipa e como empinar o brinquedo.