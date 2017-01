Mais notícias de Cidade: 'Corre pra vida' atendeu 46 mil

00:00 · 04.01.2017

Projeto da SPD

O Projeto Corre Pra Vida, da Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas (SPD), superou em 2016 a marca de 46 mil atendimentos, sendo 39.449 atendimentos no ponto de acolhimento (contêiner), 6.350 abordagens de campo, com o apoio de uma Unidade móvel; e 665 encaminhamentos / acompanhamentos.

Administração

UFC realiza seleção para professor

A Universidade Federal do Ceará inscreve de 9 a 13 de janeiro candidatos à seleção de professor substituto do Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade (FEAAC), em Fortaleza. O Edital nº 01/2017 oferta duas vagas.

Fortaleza

Novo bloco desiste do Carnaval de Rua

Após a desistência do Sanatório Geral de participar do Carnaval de Rua, a banda "Os Alfazemas" informou que o bloco "Eu não sou cachorro, não" também não sairá neste ano devido a dificuldades burocráticas.

Curso

Uece abre inscrições para pré-vestibular

Estão abertas as inscrições para o Curso Pré-Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (UeceVest). As aulas têm início previsto para 6 de fevereiro. Informações 3101.9658/ 98726-2127 (WhatsApp) ou pelo www.Uece.Br/uecevest.

Férias

Espaço para lazer e brincadeiras

As crianças podem curtir as férias no Espaço Mais Infância, na Praça Luíza Távora, Av. Santos Dumont, 1589, que oferece programação de arte, cultura, lazer, educação e saúde. O equipamento abre todos os dias, a partir das 9h.