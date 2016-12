Mais notícias de Cidade: Central de atendimento

00:00 · 24.12.2016

Inauguração

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania inaugurou nessa sexta-feira (23) uma nova Central de Atendimento no Shopping RioMar Fortaleza (Papicu). A iniciativa objetiva facilitar a resolução de qualquer pendência relacionada ao órgão de trânsito foto: nah jereissati

IFCE

Guardiões Quilombola formam 1ª turma

O projeto "Guardiões da Memória Quilombola" formou nessa sexta-feira sua primeira turma. O grupo de 31 pessoas concluiu o curso de 180 horas. Os módulos aprofundaram o conhecimento dos participantes sobre história e cultura de matriz africana.

Solidariedade

Idosos recebem presentes de Natal

Na tarde desta sexta-feira (23), 82 idosos tiveram seus pedidos de Natal realizados com a presença do Papai Noel na Unidade Abrigo de Idosos, no São Gerardo. Eles tiveram seus sonhos adotados por voluntários através de ação Shopping RioMar Kennedy.