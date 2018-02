Mais notícias de Cidade: Célia Zanetti recebe homenagem

01:00 · 23.02.2018

Amigos e companheiros de Célia Zanetti, uma das principais ativistas do Movimento Crítica Radical e defensora dos direitos das mulheres, realizam homenagem por ocasião do primeiro mês da sua morte, no próximo dia 27, às 18h30, na sede da ADUFC, na Av. Da Universidade, 2346.

Na Dolor Barreira

Segunda edição do Mercado Geek

A Biblioteca Pública Municipal Dolor Barreira (Avenida da Universidade, 2572, Benfica) realizará, na tarde deste sábado (24), a segunda edição do Mercado Geek, evento dedicado a livros, filmes, quadrinhos, música, games e outros temas ligados ao universo geek. Informações sobre o evento podem ser obtidas pelo (85) 3105.1299.