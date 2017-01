Mais notícias de Cidade: Ceará foi o segundo do País em audiência

00:00 · 13.01.2017

Mês nacional do júri

Com 399 sessões, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) foi o segundo do País que mais realizou audiências no I Mês Nacional do Júri, perdendo apenas para o de Pernambuco, onde ocorreram 556 sessões. Segundo levantamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), das 399 audiências promovidas durante o mês de novembro, 56 aconteceram na Capital e 343 no Interior cearense.

Pré-vestibular

Uece recebe matrículas até dia 31

Estão abertas as matriculas no curso Pré-Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (UeceVest). O projeto UECEspecíficas, que consiste no ensino de Biologia, Física, Química e Redação, recebe inscrições até 31 de janeiro, das 8 às 20h30, no Campus do Itaperi. Vagas limitadas.

Vivência

Hobby

Montador de móveis no cotidiano, Elton Albuquerque, 29, aproveita as folgas para atuar como "garimpeiro da praia",

Em busca de metais e objetos valiosos, principalmente na Beira-Mar. "Isso é um hobby e um exercício, porque a caminhada na beira da praia é uma academia em alto mar" FOTO: JOSÉ LEOMAR

Rodovias

Cai 19% número de acidentes com mortes

As mortes no trânsito nas CEs reduziram em 2016. Conforme a SSPDS, houve diminuição de 19% em acidentes com mortes, em relação a 2015. No ano passado, 327 mortes ocorreram nas rodovias, 77 a menos que em 2015, quando houve 404 óbitos. A redução, diz a Pasta, é resultado do trabalho desenvolvido pela SSPDS, por meio de Policiais do BPRE da Polícia Militar.

Rede estadual

Professores querem 7,64% de reajuste

Professores das escolas estaduais irão pressionar o Governo do Ceará para que o reajuste salarial da categoria, neste ano, seja de 7,64%. A ideia, segundo o presidente da Apeoc, Anízio Melo, é repetir no Estado o mesmo índice aplicado ao Piso Nacional do Magistério, conforme anunciado ontem pelo Ministério da Educação. No Ceará, o salário inicial de professor é R$ 2.351,06.