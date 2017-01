00:00 · 19.01.2017

Inauguração

A Prefeitura inaugura hoje, com a presença do prefeito Roberto Cláudio, dois novos Ecopontos no Carlito Pamplona e Messejana, às 17h e 18 horas respectivamente.

Atitude

Ação promove reciclagem na praia

A Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente realiza a ação Reciclando Atitudes na Praia, hoje (19), às 15h30, no Aterro da Praia de Iracema.