Mais notícias de Cidade: Campanha alerta motociclistas

00:00 · 01.02.2017

Paço municipal

A Prefeitura, com apoio da Bloomberg Philanthropies, lança amanhã (2), no Paço Municipal, uma campanha educativa de alerta para condutores de motocicletas sobre a importância do uso do capacete. Somente no IJF, 60% dos pacientes atendidos são motociclistas ou passageiros de motocicletas.

Redação de cartas

Correios recebe inscrições até março

Estão abertas, até o dia 15 de março, as inscrições para o 46° Concurso Internacional de Redação de Cartas, realizado no Brasil pelos Correios. O concurso é promovido em todo o mundo pela União Postal Universal (UPU) - entidade que reúne os operadores postais de 192 países.

Coleta seletiva

Seuma faz palestra na Floresta do Curió

Os princípios da coleta seletiva de resíduos são o tema da oficina/palestra que a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) realiza nesta quarta-feira, a partir das nove horas, na reserva ambiental Floresta do Curió para os funcionários do Grupo Telles. As atividades acontecem no Centro de Referência e Informação Ambiental, a cargo da educadora ambiental e bióloga Fátima Rocha.

Ostomizados

Saúde faz balanço de programa

O Programa de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada, da Secretaria da Saúde do Estado, em parceria com a Secretaria de Saúde de Fortaleza, completa hoje um ano de atendimento integral a ostomizados intestinais e urinários. Uma palestra, que será realizada às 15 horas, fará o balanço dos atendimentos, no Centro de Saúde Meireles. Em 2016, foram atendidos 12.308 ostomizados e entregues 143.148 bolsas coletoras.

Mérito

Internos conseguem vaga no Sisu

No Ceará, quatro internos do sistema penitenciário, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), conseguiram vagas para os cursos de Engenharia de Aquicultura, Engenharia de Telecomunicações, Química e Ciências Sociais. Além das quatro vagas em faculdades e institutos federais, 34 internos do sistema prisional conseguiram a pontuação necessária para adquirir o certificado de Ensino Médio.