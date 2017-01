Mais notícias de Cidade: Cagece substitui rede de abastecimento

00:00 · 18.01.2017

Serviços

A Cagece realiza desde ontem a substituição da rede de abastecimento de água localizada na rua Tibúrcio Cavalcante, entre as ruas Afonso Celso e Costa Barros.

Regionais e centro

Combate ao mosquito Aedes aegypti

A Prefeitura realiza, de hoje até o dia 20, programação de combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. As ações acontecerão nas seis Regionais e no Centro da Capital.

Hemoce

Posto no RioMar funciona até o dia 29

O posto do Hemoce no shopping Rio Mar Kennedy funciona apenas até o próximo dia 29. Doações podem ser feitas das 13h às 21h; aos sábados, de 14h às 20h.

Evento gratuito

Cocó de Todas as Artes será nos dias 20 e 21

Nos dias 21 e 22 de janeiro, o 'Cocó de Todas as Artes' reunirá no Anfiteatro do Cocó cerca de 30 empreendedores nos segmentos de decoração, artes visuais, moda, vinil, jardinagem e gastronomia.