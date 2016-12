Mais notícias de Cidade: Cagece mostra balanço do consumo

00:00 · 21.12.2016

Água

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) realiza, nesta quarta-feira (21), às 14h, na sede da Companhia, coletiva de imprensa sobre o balanço do consumo de água em Fortaleza e Região Metropolitana em 2016. A coletiva será conduzida pelo presidente da Cagece, Neuri Freitas, e pelo secretário de Recursos Hídricos do Estado, Francisco Teixeira.

Solidariedade

Papai Noel a bordo de um trenzinho

Nesta quinta-feia (22), a Associação Hapvida realiza um natal diferente para as pessoas em situação de rua na cidade de Fortaleza. A bordo de um trenzinho, o Papai Noel vai levar comida, kit higiene e camisa para essas pessoas. O percurso começa as 18h30 e ficará encerrado as 21horas.