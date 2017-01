Mais notícias de Cidade: Bilhete Único passa a ter emissão gratuita

00:00 · 25.01.2017

Metropolitano

O Bilhete Único Metropolitano, válido para viagens entre cidades da Região Metropolitana de Fortaleza, passou a ter emissão gratuita. A informação foi anunciada pelo Governo do Estado ontem. Até então, o usuário era obrigado a realizar uma primeira recarga no valor de R$ 7,20.

Atividades

Projeto do Sesc abre vagas para idosos

O Serviço Social do Comércio (Sesc-CE) oferece a pessoas com mais de 50 anos um projeto destinado à realização de atividades de socialização e de envelhecimento ativo, por meio do Trabalho Social com Idosos (TSI). A iniciativa já está com insctições abertas, que seguem até o dia 23 de fevereiro.