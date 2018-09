Mais notícias de Cidade: Av. Dioguinho receberá semáforos

01:00 · 13.09.2018

Com o objetivo de proporcionar maior segurança na travessia de pedestres ao longo da Av. Dioguinho, a Prefeitura inicia a implantação de novos semáforos na via. Os equipamentos semafóricos exclusivos para pedestres serão implantados em locais definidos por meio de estudo técnico realizado pela AMC, por meio do Controle de Tráfego em Área de Fortaleza.

Observatório

Centro da Cidade será tema de debate

O Centro da Cidade estará no foco do debate na tarde desta quinta-feira (13), no Observatório de Fortaleza, Rua Major Facundo, 584, Centro, dentro do Projeto Tardes no Observatório. Com a finalidade de promover a reflexão sobre a ciência e a Cidade, o tema será "O Centro da maioria: Tendências socioespaciais da cidade de Fortaleza na atualidade", apresentado pelo arquiteto e urbanista Joaquim Cartaxo Filho.

Ciclistas mulheres

Rede Bike Anjo promove eventos

A Rede Bike Anjo promove dois eventos gratuitos totalmente dedicados a ciclistas mulheres. A Roda de Conversa e Oficina de Mecânica de Bicicletas para Mulheres acontece na Casa Cavilosa (Joaquim Távora), hoje (13), das 19h às 22h. No sábado (15), a partir das 15h, será realizado o passeio ciclístico Pedal das Minas, com saída da Estátua de Iracema Guardiã, na Av. Beira-Mar.