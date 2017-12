Mais notícias de Cidade: aniversário da Academia Cearense de Direito na Casa José de Alencar

01:00 · 14.12.2017

A Academia Cearense de Direito celebrou, na noite de ontem, na Casa José de Alencar, em Messejana, o seu primeiro aniversário de fundação, além de realizar a confraternização natalina e posse dos acadêmicos efetivos e honorários. Foram efetivados os acadêmicos André Rogério Gomes de Brito, Valdetário Andrade Monteiro, Carlos Eduardo Barbosa Paz, o governador Camilo Santana (que não pôde comparecer), o deputado estadual Bruno Pedrosa e os jornalistas Pompeu Vasconcelos e Sônia Pinheiro.

Solenidade

Sefin entrega premiação a alunos

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal das Finanças (Sefin), realizou, nessa quarta-feira (13), a entrega da Décima Edição do Prêmio Sefin. Foram premiados alunos de escolas públicas e privadas de Fortaleza.

Jóquei

North Shopping recebe posto do TRE

O North Shopping Jóquei recebe posto de atendimento do TRE A partir de hoje (14). O eleitor que comparecer ao local poderá fazer o recadastramento biométrico e outros serviços como emissão de título e de certidões eleitorais e 2ª via do título .

Câmara municipal

Prefeitura sorteia 578 casas

A Prefeitura realiza hoje (15), às 9h, no auditório da Câmara Municipal, o sorteio das 578 unidades habitacionais destinadas aos servidores do Município dentro do Programa Habitacional da Prefeitura.

34 mil unidades

Urbfor realiza o plantio de mudas

A Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor) realizou o plantio de 34.547 mil mudas entre ornamentais, nativas, frutíferas e palmeiras, no período de março a novembro deste ano na Capital.