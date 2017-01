Mais notícias de Cidade: AMC intensifica ações segunda-feira

00:00 · 21.01.2017

Volta às aulas

Devido à volta aulas, a AMC intensificará, a partir de segunda-feira (22), o controle de tráfego no entorno de algumas escolas de Fortaleza, visando garantir a segurança dos alunos durante o embarque e desembarque dos mesmos. Serão coibidas, principalmente, infrações de estacionamentos irregulares

Enem 2016

MPF denuncia candidato por fraude

O MPF apresentou, na Justiça Federal, denúncia por fraude contra candidato preso, na Capital, durante aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio. Ele foi flagrado usando "cola eletrônica" durante o 2º dia de provas do exame.